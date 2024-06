Peni degli italiani più corti del 20%. Colpa anche del consumo eccessivo di carne rossa

In questa particolare classifica globale, Sudan e Congo dominano con misure medie di 17,95 e 17,93 cm rispettivamente, mentre Cambogia e Thailandia chiudono la lista con 9,4 e 9,8 cm. I peni italiani sarebbero in media più corti del 20% rispetto al 2022 con una media di 12,4 cm di lunghezza. Questo è quanto emerge da uno studio pubblicato da NowPatient, che si è dedicato all’analisi delle dimensioni degli organi genitali maschili in tutto il mondo.

In questa singolare classifica, Sudan e Congo primeggiano con misure medie di 17,95 e 17,93 cm, mentre Cambogia e Thailandia si trovano in fondo con 9,4 e 9,8 cm. L’Italia si piazza con una misura media di 12,4 cm, ma con la preoccupante prospettiva di una riduzione del 18,54% rispetto al 2022, quando la media era di 15,34 cm. Ma perché affrontare un argomento apparentemente di poca importanza? Le risposte sono almeno tre.

La prima, e più ovvia, è che molti uomini sono ossessionati dalle dimensioni del proprio pene fin dalla giovane età. Traumi, aspettative, miti e leggende urbane hanno sempre circondato questo tema, rendendo comprensibile il motivo per cui NowPatient abbia investito tempo e risorse per scoprire chi ha le dimensioni maggiori, riuscendo così ad attirare l’attenzione. Tuttavia, ci sono almeno altri due argomenti più seri da considerare.

In primo luogo, l’attenzione deve essere posta sulla metodologia degli studi scientifici. In questo caso, le misure raccolte sono state autoriferite, il che significa che nessuno ha effettivamente misurato i genitali maschili, ma ci si è affidati alla misurazione personale.

Questo comporta il problema significativo che l'ego maschile possa aver influenzato i risultati. Inoltre, è noto che misurare gli organi genitali maschili è un compito complesso: la misurazione durante l’erezione, come in questo caso, richiede una procedura molto dettagliata per essere accurata. Il secondo punto degno di nota è la discrepanza tra le dimensioni registrate in periodi diversi, e nel caso dell’Italia, la presunta riduzione. Se i dati fossero corretti (e questo è un grande "se"), sarebbe necessario indagare le cause, non tanto per ripristinare le dimensioni nazionali, ma perché potrebbero essere indicative di seri problemi di salute.

Come ha spiegato Emmanuele A. Jannini, Professore Ordinario di Endocrinologia, Andrologia e Sessuologia Medica presso l’Università di Roma Tor Vergata, in un’intervista a Wired: “In effetti, l’esposizione agli estrogeni, particolarmente presenti nella carne rossa, un alimento di largo consumo, ha un effetto negativo sulla conta degli spermatozoi e sulla dimensione dell’organo genitale maschile”.

Il grande problema, secondo Jannini, è che il pene soffre di una forma particolare di dipendenza dagli ormoni. In particolare, le dimensioni e la funzionalità dell’organo sessuale maschile dipendono dal testosterone, ma solo in modo negativo: “Se il livello di testosterone è troppo basso, il pene tende a diventare più piccolo, meno reattivo e meno funzionale. Tuttavia, anche se ci coprissimo di testosterone dalla testa ai piedi, non otterremmo alcun risultato: le dimensioni dei testicoli diminuirebbero ma il pene rimarrebbe delle stesse dimensioni. Nella donna, invece, avviene il contrario: l’esposizione agli ormoni aumenta le dimensioni e la funzionalità del clitoride, l’organo equivalente al pene”.

Nonostante tutto, i dati rimangono limitati e l’utilità di queste notizie, spesso create per attrarre click, dovrebbe essere quella di incoraggiare una ricerca più seria e approfondita. È fondamentale indagare ulteriormente per capire se ci siano altre cause sottostanti a questa riduzione, come fattori ambientali, stili di vita o altre influenze dietetiche che potrebbero avere un impatto significativo.

In conclusione, sebbene la questione delle dimensioni del pene possa sembrare superficiale, l'attenzione a questo argomento potrebbe portare a scoperte rilevanti nel campo della salute maschile e della ricerca scientifica. Un'analisi più approfondita potrebbe rivelare connessioni importanti tra abitudini alimentari, esposizione a sostanze chimiche e la salute generale dell'apparato riproduttivo maschile.

