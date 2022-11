Le attività di sequestro per contrastare le illecite importazioni di pellet con certificazione di qualità contraffatta sono il frutto di un’accurata attività di analisi degli scambi commerciali che riguardano la filiera d’importazione e vendita del combustibile, a danno della leale concorrenza tra gli operatori del settore, che in questo momento di difficile approvvigionamento di altri combustibili già risentono dell’incremento dei prezzi all’importazione, che si attesta su valori superiori al 60%.

I funzionari dell’Ufficio delle Dogane e le Fiamme gialle, durante l’ispezione, hanno prelevato dei campioni per determinare la qualità e la rispondenza alle normative vigenti della merce. Le analisi fatte Laboratori chimici di ADM hanno accertato la non conformità all’etichettatura commerciale A1, a causa del contenuto di ceneri e di azoto superiore ai limiti consentiti.

Il pellet era contenuto in 5 container provenienti dall’Egitto, suddiviso in 4.770 sacchi con etichettatura commerciale A1, da 15 kg ciascuno, pronti a essere messi in consumo sul territorio nazionale.

Fonte: Link Oristano

