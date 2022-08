Oristano

E per il settimo appuntamento con Lodi alle Torri si andrà alla salina di Sal’e Porcus



Venticinque pellegrini hanno preso parte ieri al sesto cammino di Lodi alle Torri, proposto dall’Ufficio per la pastorale del purismo dell’Arcidiocesi di Oristano. L’appuntamento era per le 7 e i partecipanti – che arrivavano da una decina di centri dell’Oristanese e dalla Liguria – si sono ritrovati nella pineta Is Arenas di San Vero Milis per affrontare un percorso di 8 chilometri.

Dopo un momento di accoglienza, saluto e presentazione, il gruppo si è portato sino all’Albero di mezzo dove è stata recitata la preghiera del pellegrino, ponendosi in cerchio attorno a un maestoso pino marittimo che rappresenta gli altri 999.999 pini che furono piantati alla fine degli anni Sessanta per arginare l’avanzata delle dune di sabbia. Protetti dall’ombra si è camminato per 2 chilometri sino a giungere a Sa Praja Manna, la spiaggia di Is Arenas, lunga oltre 6 chilometri, da Is Benas a Torre del Pozzo.

Qui nel 1937 si arenò il simulacro ligneo della Madonna che fu detta “di Spagna” perché proveniva dalla penisola iberica.

I pellegrini hanno raggiunto il monumento dedicato alla Madonna di Spagna, eretto all’ingresso de canale di Is Benas in occasione dell’80° anniversario dell’arrivo della statua. Costeggiando gli 800 metri del canale si è giunti sino al borgo dei pescatori per far provvista di muggini appena pescati nello stagno di Is Benas.

Infine, costeggiando lo stagno si è fatto rientro al punto di partenza, per recitare insieme la Preghiera per la Terra composta da papa Francesco e assumere l’impegno di far propri i nuovi stili di vita proposti dalla Laudato si’.

Il gruppo si è dato appuntamento per martedì 16 agosto per vivere l’esperienza del settimo cammino, nello stagno asciutto della salina di Sal’e Porcus: sarà un po’ come camminare sulla luna. Nel caso di pioggia si opterà per le dune di Narbolia. Sulla pagina Facebook LodialleTorri si possono trovare maggiori informazioni e aggiornamenti.