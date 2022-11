Il parroco don Emanuele Lecca ha invitato i pellegrini ad accedere a una di queste strutture, semplici ed essenziali. Durante la novena sono accorsi anche tanti pellegrini da fuori. Alcuni arrivavano anche da molto lontano, come da Silanus. “Quaranta chilometri in due giorni”, ha raccontato don Emanuele Lecca, “partono il 30 agosto per giungere il 31. Lungo il cammino ricevono ospitalità per la notte a Sedilo. Nel loro itinerario attraversano le campagne di Dualchi, Noragugume, prima di giungere a Bidonì e quindi alla chiesa campestre di San Basilio”.

“In questo spazio”, commenta don Ignazio Serra, delegato diocesano per la Pastorale del Turismo e del Tempo Libero, ” la comunità e i tanti ospiti gioiscono, fanno festa, ballano e cantano, condividono i sapori e si raccontano, ringraziano per l’anno passato e pianificano il nuovo che Dio concederà loro, come pure ricordano quanti nell’anno trascorso hanno concluso i loro giorni di vita. Sulla corte si affacciano una quindicina di muristenes che durante i nove giorni della festa sono il tetto e il giaciglio di chi vi permane”.

È andato in scena ieri il terzo cammino promosso dall’Ufficio della Pastorale del Turismo dell’Arcidiocesi di Oristano. Tra muristenes e vista sul lago Omodeo, i pellegrini provenienti da sette paesi hanno scoperto il borgo di Nughedu Santa Vittoria e il novenario di San Basilio Magno, edificato a meno di 2 chilometri dal centro del Barigadu. Il prossimo appuntamento sarà domenica 13 di novembre, a partire dalle ore 14, per il quarto cammino da Busachi al novenario di Santa Susanna.

I pellegrini visitano il novenario di San Basilio - Foto Ufficio della Pastorale del Turismo dell'Arcidiocesi di Oristano

La visita è proseguita con la chiesa, realizzata in stile tardo gotico-catalano risalente al 1600. Presenta un porticato sorretto da otto colone su un lato. Dalle linee architettoniche semplici, la chiesa è databile nelle forme attuali al primo trentennio del XVII secolo, ma è stata interessata da ampliamenti e restauri nel 1834. Spiccano gli ex voto lignei (piedi, mammelle, gambe, teste, etc…) dietro l’altare, offerti dai pellegrini di un tempo, che ringraziavano per essere guariti. Manufatti oggetto di studio anche da parte della medicina per risalire alle varie tipologie di malattia di cui si soffriva in passato nel Barigadu.

Dopo la preghiera del pellegrino e la benedizione, è iniziata l’ascesa sino al borgo. Impossibile non girarsi di tanto in tanto per ammirare il lago Omodeo, che aggiunge ulteriore bellezza all’incanto di una natura incontaminata in un autunno che tarda ancora ad arrivare.

Giunti al paese, 450 abitanti, collocato a 500 metri di altezza, i pellegrini hanno fatto sosta presso una delle varie domus de janas visitabili nel centro storico di Nughedu Santa Vittoria, prima di giungere alla piazza che accoglie la chiesa parrocchiale di San Giacomo (1634-1674): porta il nome del santo apostolo, patrono di tutti i pellegrini. Chi vi giunge trova sempre aperta con grande gioia di tutti, locali e non. Don Emanuele ha evidenziato, tra le altre note storiche, come la facciata sia alquanto simile a quella di San Gavino di Gavoi, paese che un tempo apparteneva alla diocesi arborense. Di grande interesse e bellezza, la chiesa custodisce la pila dell’acqua benedetta e il battistero in trachite rossa locale.

Il cammino è quindi proseguito verso la località Sas Castanzas, un tratto di strada sterrata che offre uno spettacolare panorama sul lago Omodeo in direzione dei territori di Aidomaggiore e Sedilo. La tappa finale prevedeva la visione di due palmenti scavati nella roccia affiorante dal terreno. I manufatti hanno origini remote ed erano utilizzati nei secoli e millenni passati per “catzigare” le uve in loco all’interno di una prima vasca più ampia che poi, attraverso una canaletta o foro, faceva confluire il mosto in una seconda vasca più piccola per dimensioni, sebbene più profonda.

Al rientro, tutto in discesa, i pellegrini si sono imbattuti nella piacevole sorpresa del piccolo Luigi, intento a suonare con maestria l’organetto nel cortile di casa e, al loro invito, li ha raggiunti per accompagnarli in un ballo sardo estemporaneo. Il gruppo ha quindi raggiunto la via Funtana Noa e poi il novenario dove si è recitata la preghiera per la terra di papa Francesco. Il prossimo appuntamento sarà domenica 13 di novembre, a partire dalle ore 14, per il quarto cammino da Busachi al novenario di Santa Susanna.