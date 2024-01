Barumini

Domenica un nuovo itinerario proposto dalla Diocesi



Saranno almeno una ventina i pellegrini che domani – domenica 28 gennaio – saranno impegnati ai piedi della Giara in un nuovo cammino proposto dall’Ufficio per la Pastorale del turismo dell’Arcidiocesi di Oristano.

L’itinerario prevede un breve tratto di quattro chilometri da Su Nuraxi di Barumini sino a raggiungere la chiesa di Santa Maria Maddalena di Las Plassas, costruita ai piedi del castello di Eleonora (risalente alla prima metà del XII secolo), sopra un colle alto 270 metri al centro della Marmilla.

La partenza per Barumini è prevista alle 8.30 in bus da Norbello, mentre per chi si farà trovare a Bauladu la partenza sarà alle 9.

Alle 10.20, dopo i saluti degli amministratori comunali, sarà recitata la preghiera del pellegrino nei pressi di Su Nuraxi, prima di iniziare il cammino alle 10.30.

La prima tappa come dettto sarà la chiesa di Santa Maria Maddalena di Las Plassas. Dopo la visita, alle 11.50 è prevista la partenza verso Tuili, per una visita alla chiesa di Sant’Antonio. A seguire, il pranzo al sacco nel salone parrocchiale e un giro per il paese. Nel primo pomeriggio, alle 15, il saluto del sindaco e poi la visita al Museo dell’olio e degli strumenti musicali.

La partenza per Setzu è per le 16.30 e qui, dopo il saluto del parroco e del sindaco, si potrà visitare la chiesa di San Patrizio. Il cammino terminerà alle 17.15 con i saluti e la partenza verso le proprie sedi.

Il terzo cammino nei paesi ai piedi della Giara sarà domenica 7 aprile e oltre all’altopiano interesserà i paesi di Genoni e Gesturi, con visita alla chiesa di Santa Maria Itria. Per informazioni, anche sui cammini attorno al lago Omodeo, si può visitare il sito.