Pellegringaggio notturno da Sassari a Porto Torres - Sardegna

(ANSA) - PORTO TORRES, 03 GIU - Un momento sinodale per chiedere il dono della pace e dell'amicizia sociale per intercessione dei santi martiri Gavino, Proto e Gianuario.

È questo il senso pellegrinaggio notturno da Sassari a Porto Torres che avrà inizio domani, sabato 4 giugno alle 22, a conclusione della solenne veglia di Pentecoste nella cattedrale di San Nicola. Sarà questo il punto di partenza della tradizionale camminata notturna verso la basilica dei Martiri Turritani di Porto Torres.

Il percorso sarà guidato dall'arcivescovo Gian Franco Saba e intende essere un appuntamento che coinvolge tutti: dalle autorità accademiche a quelle civili, dalle associazioni ai singoli fedeli.

Quest'anno sono stati invitati in particolare gli studenti delle scuole superiori e dell'Università di Sassari, incontrati tra marzo e aprile nel corso della Visita pastorale dell'Arcivescovo. Saranno loro, con la loro presenza, ad esprimere visibilmente la richiesta di pace in Ucraina e in tutti i teatri di guerra.

ll percorso è lungo poco più di 19 km. La partenza è prevista da piazza Duomo. Il corteo attraverserà alcune vie del centro storico di Sassari fino ad imboccare il tratto extraurbano del pellegrinaggio. In questa parte del cammino sono previste tre stazioni rispettivamente a Li Punti (Nuova Capolino), a Ottava (Distributore Esso) e a Li Lioni (fronte Tenute Li Lioni) dove i pellegrini potranno timbrare la Carta del Pellegrino, fermarsi per un momento di preghiera, riposare e trovare un po' di ristoro. Oltre ai pellegrini e alle autorità, nel tragitto saranno presenti anche le forze dell'ordine e alcuni volontari per garantire sicurezza e assistenza. All'arrivo a Porto Torres l'Arcivescovo celebrerà, presso la basilica turritana, la Messa del Pellegrino intorno alle 3 del mattino. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna