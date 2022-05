Oristano

In agenda anche un convegno sulla figura di padre Michele Todde

Il pellegrinaggio delle reliquie di Sant’Antonio da Padova in nove parrocchie delle diocesi di Oristano e Ales-Terralba, il pellegrinaggio da Laconi a Gesturi e il convegno sulla figura di padre Michele Todde a Tonara.

I tre eventi religiosi sono stati illustrati stamane nel convento di San Francesco dall’arcivescovo emerito di Sassari padre Paolo Atzei, dal padre guardiano del convento francescano Edoardo Tranquilli, dal responsabile per le comunicazioni sociali della diocesi Mauro Dessì, dal pronipote di padre Michele Todde, Costantino Floris, e da monsignor Giuseppe Sanna, parroco di Cabras e membro del Consiglio diocesano e presbiteriale di Oristano. Assente per impegni precedenti l’Arcivescovo Roberto Carboni, che ha voluto portare il saluto ai presenti.

“Dal 2 al 20 giugno prossimi saranno accolte in nove parrocchie le reliquie di Sant’Antonio da Padova, santo tanto amato e venerato dal popolo sardo”, ha spiegato Mauro Dessì. “Le reliquie da tempo sono pellegrine nel mondo, a conferma di quanto la testimonianza di vita e di santità di Antonio da Padova susciti ancora provocazioni di fede negli animi della gente e nella Chiesa. Arriveranno nella nostra provincia insieme a tre frati francescani di Assisi”.

“La scelta di queste comunità”, ha concluso Dessì, “è data dalla particolare devozione che la gente del luogo, nel corso del tempo, ha manifestato per il santo, scegliendolo come patrono o compatrono o costruendo una chiesa a lui dedicata. Ogni parrocchia ha allestito un programma specifico in base alla realtà spirituale del luogo e alle esigenze pastorali della comunità”.

A illustrare la figura di Sant’Antonio e spiegare cosa rappresentino oggi le sue reliquie sante per le nostre comunità è stato padre Paolo Atzeni: “Pensando alle reliquie del santo”, ha spiegato padre Paolo, “dico che sono il compendio della soggettualità complessa della persona, l’aspetto fisico, psicologico e spirituale. Ma soprattutto l’importanza e la venerazione che bisogna avere per il nostro corpo che non è solo un fatto materiale. Pensando invece al Santo Antonio, la globalità del suo essere lo ha fatto diventare così famoso per aver trascorso la sua breve vita dedicandola a Dio, ai poveri, ai sofferenti, ai malati, ai carcerati e agli umili. Lui stesso divenne francescano e inizio l’attività di missionario. La sua figura è di grande attualità, rivediamo oggi in lui la continuità dell’evangelizzazione con il vangelo di Cristo”.

Il pellegrinaggio delle reliquie prenderà il via a Laconi dal 2 al 4 giugno per proseguire a Busachi (4-6 giugno), a Seneghe (6-8 giugno). A Oristano arriveranno l’8 giugno, nella chiesa di San Francesco e ci rimarranno sino al 10, quando prenderanno la via di Cabras, dove sosteranno sino al 12 giugno. Il loro “cammino” proseguirà a Tonara (12-14 giugno), quindi a Gesturi (14-16), poi Barumini (16-18), per concludersi ad Arbus (18 al 20).

“Auspichiamo che questo importante evento possa significare per tutta la nostra comunità la ripresa del cammino sociale e spirituale dopo due anni di pandemia. Le parrocchie”, ha detto monsignor Giuseppe Sanna, “si sono preparate a questo evento in questo momento di resurrezione”.

Il pellegrinaggio da Laconi a Gesturi è invece previsto per il 15 giugno, si partirà alle 4.30 da Laconi per arrivare a Gesturi tra le 10-10.30. L’evento si chiuderà con la messa celebrata dall’arcivescovo.

La tavolo rotonda sulla figura di padre Michele Todde è invece in programma nel pomeriggio del 13 giugno a Tonara. A illustrare la figura del frate eroe francescano è stato il pronipote: “Padre Michele Todde è stato un grande uomo, un grande sacerdote”, ha ricordato Costantino Floris, “nato a Tonara nel 1882, da subito ebbe la vocazione per il suo percorso di spiritualità. Venne a Oristano all’età di 16 anni, nel collegio si ammalò a causa della malaria, rischiando anche la vita. Dopo la nomina a sacerdote venne destinato in Turchia, ma preferì andare in missione in Brasile. Allo scoppio della prima guerra fu aggregato come cappellano alla Brigata Sassari. Dopo la disfatta di Caporetto venne fatto prigioniero dai tedeschi e internato in un convento francescano in Germania. Ritornò in Italia e venne destinato a Tempio. A metà degli anni Venti andò ad Assisi. “La sua figura”, conclude Costantino Floris, “viene ricordata perché nella seconda guerra mondiale, dopo l’istituzione delle leggi razziali, padre Michele Todde collaborò per salvare diverse centinaia di ebrei e fu uno dei collaboratori di Bartali”.