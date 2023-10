Pedone investito da un 83enne a Quartucciu, è grave in ospedale.

I carabinieri della Stazione di Selargius, coadiuvati dai colleghi quelli di Quartu Sant’Elena, sono intervenuti ieri sera in via Segre a Quartucciu, all’altezza del centro commerciale Le Vele, dove un pensionato 62enne del luogo è stato investito da una Hyundai condotta da un 83enne di Quartu. L’uomo stava attraversando la carreggiata e dopo l’impatto è stato trasportato da un’ambulanza del 118, in codice rosso, presso il Pronto soccorso dell’Ospedale Brotzu di Cagliari, dove si trova in osservazione, non in pericolo di vita. I documenti di guida e di circolazione del conducente e del mezzo sono risultati essere in regola.