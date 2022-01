Oristano

Corsa contro il tempo nel tentativo di evitare la chiusura del reparto dell’ospedale San Martino, a corto di personale

È ancora nebbia fitta sul futuro del reparto di Pediatria dell’ospedale San Martino, destinato a chiudere o a subire un drastico ridimensionamento se non si troveranno in breve tempo almeno tre pediatri, da affiancare ai quattro che rimarranno in servizio fra due mesi. Troppo pochi per garantire il funzionamento del reparto di degenza, il Pronto Soccorso pediatrico, gli ambulatori e l’assistenza al Punto Nascita. Quest’ultimo quindi ugualmente in pericolo.

Il direttore generale della Asl di Oristano, Angelo Serusi, ha rivelato ieri l’indisponibilità di un professionista, di cui sembrava certo l’imminente arrivo dal Brotzu. Nè si può contare al momento sulle altre due pediatre, residenti in provincia, che avevano chiesto di trasferirsi ad Oristano da altri ospedali. Le Asl per le quali lavorano attualmente, quella di Nuoro e quella del Medio Campidano, non intendono concedere la necessaria autorizzazione al trasferimento. Ecco perché deve ripartire la corsa contro il tempo e la ricerca avviata dal direttore generale. ”

“A questo punto”, ammette Serusi, “dovremo trovare altri pediatri disposti a venire a Oristano, ma temporaneamente, dalle Asl più vicine”.

Serusi afferma di voler valutare innanzitutto la possibilità di attingere alla “strada maestra” della graduatoria regionale per l’assunzione di pediatri: “Ho saputo che non tutte le assegnazioni sono state effettuate, mi riservo di capire se c’è ancora la possibilità di destinare a Oristano qualche professionista della graduatoria”.