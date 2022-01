Oristano

L’appello di Alessandro Solinas (M5S), che sostiene apertamente la petizione lanciata da un gruppo di genitori

Anche il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle si schiera a favore della petizione per salvare il reparto di Pediatria dell’ospedale San Martino di Oristano .

“La mobilitazione dei genitori oristanesi in difesa del diritto alla salute dei propri figli è un’azione ammirevole alla quale mi sento di aderire in primis come cittadino di Oristano. Con profondo rammarico”, osserva l’esponente pentastellato, “constatiamo che lo sfascio della sanità oristanese sta purtroppo proseguendo inesorabilmente e che tra poco anche il servizio di Pediatria, a causa del pensionamento di tre dottoresse, non sarà garantito, in quanto non sono ancora state comunicate nuove assunzioni”.

“I nostri appelli all’assessore alla Sanità Mario Nieddu per il potenziamento della pianta organica dell’Ospedale San Martino”, fa sapere Alessandro Solinas, “purtroppo non hanno sortito gli effetti sperati. Continueremo però a battagliare senza sosta per far sì che il nostro ospedale non debba soffrire perennemente la carenza di organico, oggi diventata cronica. Dobbiamo lavorare per far sì che il San Martino abbia una dotazione organica coerente con il proprio fabbisogno di personale, dettato esclusivamente dal bacino d’utenza”.

Per questa ragione il consigliere di minoranza ha deciso di sostenere la raccolta firme. “Appoggio totalmente e mi unisco al coro di protesta, confluito all’interno di una petizione che mira a ottenere un diritto sacrosanto per i propri bambini”.

“Vorrei innanzitutto rivolgermi a questi genitori e far sapere loro che hanno tutta la mia disponibilità”, ha proseguito ancora Solinas, “che mi impegnerò per dare voce a questa protesta e, in particolare, a raccogliere e portare tutte le istanze di cui la stessa è portatrice in Consiglio regionale”.

“Invito inoltre i colleghi di maggioranza ad agire per una volta in maniera unitaria e corale”, ha concluso l’esponente M5S, “non possiamo ignorare questa gravissima criticità che rischia di compromettere in maniera gravissima il diritto alla salute dei più piccoli”.

Martedì, 11 gennaio 2022

