Pediatra trasferito, gravi problemi per l’assistenza di oltre 600 bambini in 20 comuni della Marmilla

“Sapevamo da diverso tempo che il nostro pediatra intendeva andare via”, afferma Serena Massa, di Assolo, mamma di due bimbi seguiti da dottor Melis. “Ma non pensavamo di apprendere in questo modo del suo trasferimento. Quasi sia normale lasciare tanti piccoli pazienti senza medico, così poi di punto in bianco”. Serena Massa, ex sindaco e ora consigliera di minoranza a Senis, precisa che non si può certo addebitare nessuna responsabilità al dottor Melis, a cui anzi va riconosciuta la grande dedizione nella cura dei sui piccoli pazienti.

“Cari pazienti, vi confermo che sono stato trasferito. Non dovrei essere io a comunicarvi questa notizia ma non mi sento di sparire improvvisamente senza avervi salutati e dato una spiegazione. Motivi familiari e personali insormontabili mi obbligano ad avvicinarmi a Cagliari”. Dopo 24 anni di servizio, è con questo messaggio affisso il 12 luglio sulla porta dei suoi ambulatori di Ales, Ruinas e Laconi , che il dottor Luigi Melis, pediatra, ha comunicato che dal 7 agosto sarà impegnato in una sede più vicina a Cagliari, dove risiede. Comprensibile la sorpresa dei genitori degli oltre 600 bambini attualmente seguiti da lui, distribuiti in 20 diversi comuni della zona.

In quasi un mese nessuna risposta al bando dell’Ares per trovare un sostituto

Vicino alle difficoltà dei genitori si dice il sindaco di Ales, Francesco Mereu: “Conosco il dottor Melis, a cui va tutta la nostra gratitudine per questi lunghi anni di lavoro da noi e ho particolarmente a cuore i problemi di tutti i suoi piccoli pazienti rimasti ora senza pediatra”, afferma il sindaco Mereu, che è anche presidente del Distretto Ales Terralba. “Appena ho appreso del trasferimento mi sono subito attivato per trovare una soluzione, con i mezzi che ho a disposizione. Ho incontrato anche il direttore generale della Asl di Oristano, Angelo Maria Serusi, e così ho appreso che l’Ares, su richiesta della Asl, ha già pubblicato un bando per la ricerca di un nuovo pediatra“.

Il bando per l’assegnazione di un incarico provvisorio di pediatria di libera scelta è stato pubblicato nel sito dell’Ares il 28 giugno, ma al momento, purtroppo, non è arrivata nessuna candidatura. A sollecitarne la pubblicazione è stata la direzione della Asl di Oristano che, attraverso la richiesta inviata all’Ares il 23 giugno, aveva segnalato anche “la mancata capienza presso i medici di medicina generale per i pazienti al di sopra dei 6 anni”.

La stessa Asl in un comunicato diffuso ieri, invece, informa che “le famiglie con bambini con età superiore ai sei anni possono rivolgersi ai medici di base dello stesso ambito o all’ambulatorio straordinario di comunità territoriale (ASCoT) di Masullas” e che “nella stessa zona arriverà entro due mesi anche un nuovo medico di base, che potrà accogliere sino a 1.500 scelte”.

Sempre secondo la Asl , per pazienti sotto i sei anni “le famiglie dei piccoli possono optare per la scelta fuori ambito con la pediatra Miriam Concas, in servizio a Mogoro, che ha ancora disponibilità sufficiente ad accogliere tutti i minori“. Infine l’amara conclusione: è tutta colpa della mancanza di medici, dovuta a “mancata programmazione nazionale e alla ancora insufficiente ammissione ai corsi di laurea delle nostre facoltà. Non si può vincere una guerra senza soldati”.

“A causa del calo demografico, sempre meno medici scelgono di specializzarsi in pediatria”, spiega Innocenzo Puddu, segretario provinciale del Sindacato Pediatri, “e quelli che già lo sono non accettano di lavorare in zone disagiate come l’ambito di Ales, ma scelgono un impegno vicino alle grandi città. Bisognerà pensare a qualcos’altro per coprire le nostre zone con territori grandi e pochi bambini”, conclude Puddu, “una soluzione simile a quella adottata per la medicina di base con gli Ascot”.

Intanto del problema si occuperanno anche le amministrazioni dei piccoli centri dove vivono i pazienti del dottor Melis .“Come gruppo di minoranza stiamo pensando di chiedere al sindaco di Senis un intervento in difesa dei piccoli pazienti del territorio”, annuncia Serena Massa, “perché sono le amministrazioni dei singoli comuni che devono battersi insieme ai genitori per la tutela di un diritto fondamentale come la salute, e in questo caso di soggetti fragili come i bambini e talvolta bambini con situazioni di salute particolari, affetti da patologie o altri disturbi. Viviamo in un territorio dove non c’è più nulla, ma che manchi anche il diritto di potersi curare di avere un pediatra non è né ammissibile né tollerabile.”

I bambini rimasti senza pediatra sono quelli residenti nei comuni di Albagiara, Ales, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Curcuris, Genoni, Gonnosnò, Laconi, Mogorella, Morgongiori, Nureci, Pau, Ruinas, Senis, Sini, Usellus, Villa Sant’Antonio e Villa Verde.

Venerdì, 21 luglio 2023