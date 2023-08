Pedalate di giorno, versi e note la sera: a Busachi una tappa di “BiciNuragica Poesia”

Busachi

Lunedì sarà presentato anche un video con le testimonianze di alcuni anziani

Uno scambio culturale grazie al linguaggio della poesia diventa occasione per scoprire le bellezza della Sardegna. Lunedì Busachi ospiterà una tappa della sesta edizione di “Bicinuragica Poesia”.

L’evento è in programma per lunedì 14 agosto (inizio alle 21,30) nel suggestivo scenario di “Cuvventu”, l’ex chiesa sconsacrata di San Domenico, in via De Gasperi: lo stesso spazio che ospita una esposizione permanente delle opere di Filippo Figari. Dialogheranno tra loro e con il pubblico i professori Ugo Magnanti e Dona Amati. Parteciperà inoltre anche il professor Salvatore Sini.

Oltre alla lettura di versi dalla raccolta “Rapsodie sarde”, sarà proiettato un filmato del 2012 con interviste ad alcuni anziani busachesi, appassionati di poesia.

BiciNuragica Poesia è una rassegna poetica itinerante in bicicletta arrivata alla sesta edizione, ideata da Ugo Magnanti e organizzata da Fusibilia. Quest’anno la manifestazione è caratterizzata dalla pedalata in solitaria del suo ideatore che durante il giorno si muoverà in bici da una tappa all’altra e la sera si ricongiungerà al gruppo di poeti, musicisti e artisti che proporranno un originale incontro tra parole, note e suggestioni.

“L’evento”, dice l’assessora comunale alla Cultura, Angela Sabrina Saba, “è nato nell’ambito del progetto di ciclopoesia, partito nel 2008 in diverse regioni italiane. Dal 2012 in poi si è fermato in Sardegna e qui prosegue, poiché gli ideatori sono incantati dal fascino della nostra terra”.

“È la prima volta che Busachi ospita Bicinuragica Poesia. L’amministrazione comunale”, conclude l’assessora Saba, “è favorevole alla promozione di qualsiasi evento culturale che valorizzi il nostro patrimonio, e ben volentieri ha aderito all’iniziativa”.

