Ieri a San Vito i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia, al termine di alcuni accertamenti, hanno segnalato alla prefettura di Cagliari per il reato depenalizzato di cui all’articolo 672 del codice penale, omessa custodia e malgoverno di animali che costituisce oggi un illecito amministrativo, un sessantenne di Muravera, allevatore con precedenti denunce a carico. A seguito di una verifica compiuta dal dirigente veterinario dell’ASL numero 8 di Cagliari, distretto di Muravera, dal microchip dell’animale (bolo endoruminale) è risultato che il capo ovino coinvolto in un sinistro stradale rilevato dal reparto operante alle ore 23:25 del 24 settembre 2022 nella via Ichnusa di Costa Rei, frazione di Muravera, era riferibile alla proprietà di quell’allevatore che rischia ora una sanzione amministrativa pecuniaria. È andata peggio alla pecora che è deceduta sul colpo.

