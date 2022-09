Pecora fugge e provoca un incidente, allevatore nei guai - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 28 SET - I carabinieri della Compagnia di San Vito hanno individuato e segnalato il proprietario della pecora che il 24 settembre scorso ha causato un incidente stradale a Costa Rei, nel comune di Muravera. Nei guai è finito un allevatore di 60 anni: è accusato di omessa custodia e malgoverno di animali, reato depenalizzato.

Il fatto risale alla notte di sabato 24 quando un automoblista in transito in via Ichnusa si è trovato davanti la pecora e non è riuscito ad evitare l'impatto. L'animale è morto sul colpo e la vettura ha riportato gravi danni. Grazie al microchip installato sull'ovino, il veterinario della Asl è risalito al proprietario che adesso oltre alla multa dovrà risarcire i danni all'automobilista. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna