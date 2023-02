Pd Sardegna, comunque vada sarà un insuccesso: attesa per il responso di Quartu

Comunque vada, sarà un insuccesso: il Pd Sardegna non solo non ha imparato la lezione ma continua a infierire su sè stesso, evidentemente per provare ad autodistruggersi, missione che da tempo porta avanti con grande successo. Incredibile quello che sta succedendo, appesi ai voti di Quartu come se poi quel responso cambiasse le sorti di un partito incapace di liberarsi dagli asfissianti schemi di sempre, dalle correnti, dai litigi, dagli sgambetti, dalla logica del meglio farsi male che niente.

Chiunque vincerà, fra Piero Comandini e Giuseppe Meloni, poco cambia perché a perdere sarà il partito, ancora, dopo aver buttato via l’occasione con le primarie che dovevano essere della svolta dopo due anni di paralisi. E invece. Invece, il Pd preferisce fare il Pd: polemiche, liti, contestazioni. Spaccato in due, esattamente a metà, due corsi d’acqua che procedono ognuno per conto proprio alimentati ciascuno da mille rivoli che a loro volta si autoalimentano.

La verità è emersa chiara con la vittoria di Elly Schlein su Bonaccini: quello che voglio i circoli, autoreferenziali e conservativi, non è quello che vuole il popolo di sinistra o centrosinistra. Questo è un dato di fatto. L’altro, è che chi fra Meloni e Comandini vincerà, poco potrà fare per cambiare il Pd in Sardegna, terra in cui, da sempre, tutto cambia affinché nulla cambi.