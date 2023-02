Pd: Meloni, mia è candidatura aperta ma basta correnti - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 08 FEB - Crede in una nuova era per il Pd, in un salto in avanti. Si definisce un rottamatore "dei vecchi schemi, quelli che ci hanno portato a non avere più appeal con l'elettorato", punta a superare le correnti interne perché la sua candidatura "non nasce contro qualcuno e mi permetterà di parlare a tutti dentro il partito e fuori". Giuseppe Meloni risponde così alle domande dei cronisti poco prima della sua presentazione ufficiale come candidato dei Dem alla segreteria regionale, all'hotel Regina Margherita di Cagliari.

Sostenuto dall'ala riformista dei Democratici, rappresentata tra gli altri da Antonello Cabras e a cui fa riferimento il capogruppo in Consiglio regionale Gianfranco Ganau, il 43enne gallurese originario ed ex sindaco del borgo balneare di Porto San Paolo, è stato introdotto durante l'appuntamento pubblico dagli ex consiglieri regionali Valter Piscedda e Annamaria Busia. Nella affollata platea cagliaritana anche Antonello Cabras, Roberto Deriu e il parlamentare Silvio Lai. "Ho deciso di correre perché sono convinto che ci siano le condizioni, la mia è una candidatura trasversale e aperta a tutti, credo che avrà consensi oltre i confini e gli schemi delle correnti - ha chiarito Meloni che tra i suoi padrini tra i Democratici elenca Antonello Cabras, Antonello Soro e Renato Soru - e questo mi darà più forza per fare ciò che ho in animo nel Pd sardo cioè rilanciarlo e rivitalizzarlo al di là dei vecchi schemi".

Per Meloni la rottura con l'area popolare del Pd, incarnata da Paolo Fadda è una "pausa di riflessione". La corrente ha sancito l'allontanamento dagli ex alleati interni. "I popolari hanno deciso che non parteciperanno alla composizione delle liste, quindi degli organi nazionale e regionale del Pd.

Conseguentemente non verrà proposta agli elettori, ai simpatizzanti e agli iscritti che lo chiedessero, alcuna indicazione di voto", è stata la comunicazione uscita da quell'incontro. Ma per Giuseppe Meloni "fino al 26 febbraio c'è ancora spazio per il dialogo".

Riguardo all'avversario, il compagno di partito Piero Comandini supportato da Sardegna Futura, Meloni è convinto di disporre di "una maggiore agibilità politica" e di allargare di più gli orizzonti. Quanto ai temi cita la politica energetica, "che in passato ci ha diviso ulteriormente dentro il partito". Per Meloni serve trovare una posizione condivisa da portare sul tavolo della coalizione e davanti agli elettori: "Non ci si può presentare nel 2024 ai sardi senza avere una politica energetica che ci contraddistingue". E definisce "possibile ma solo se basata sui programmi" l'alleanza con il M5s. (ANSA).



Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna