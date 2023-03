Pd: Meloni, attendiamo proclamazione, per me +3mila voti - Sardegna

Non molla Giuseppe Meloni, arrivato al momento secondo nella corsa per la segreteria regionale del Pd dietro Piero Comandini. In un post su Facebook l'aspirante leader dice di attendere la proclamazione ufficiale, assicurando comunque un suo contributo a prescindere dal risultato.

Si rivolge quindi ai suoi sostenitori: "Grazie alla bellissima comunità delle primarie sarde che ci ha supportato in questo emozionante percorso di dialogo con la Sardegna". "La vostra stima si è manifestata con 18.573 preferenze, il 54% dei voti totali, oltre 3.000 in più rispetto a quelli raccolti dall'altro candidato".

Per questo Meloni va avanti: "Mi dispiacerebbe se la vostra volontà non dovesse essere rappresentata nella guida del partito a causa del regolamento contorto del sistema elettorale - precisa il consigliere regionale gallurese -. Attendiamo che la commissione competente proclami ufficialmente il nuovo segretario regionale del Pd. Il nostro contributo ci sarà sempre e in ogni caso".

