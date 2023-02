Pd: faccia a faccia Comandini-Meloni,due visioni del partito - Sardegna

Un faccia a faccia tra i due candidati alla carica di segretario regionale del Pd, su input di chi si è tenuto fuori dalle scelte. È il confronto tra Piero Comandini e Giuseppe Meloni, organizzato dal centro studi Aldo Moro, riferimento della corrente popolare del partito che, dividendosi dai riformisti, ha scelto di stare fuori dalla partita. Lo ha ribadito lo stesso Cesare Moriconi, consigliere regionale dem ed esponente dell'area di Paolo Fadda: "I Popolari e il centro studi Aldo Moro non hanno tirato i remi in barca - ha detto aprendo i lavori - ma stanno lavorando quanto i candidati, si può fare politica anche senza essere negli organismi dirigenti".

I candidati si sono confrontati, davanti a una platea affollata nella sala convegni dell'hotel Regina Margherita a Cagliari, sulle "100 idee per la Sardegna", elaborate dal centro studi con il coinvolgimento di oltre 100 esperti in dieci diversi tavoli costruiti attorno a tematiche strettamente operative: a partire dalla crisi della politica e del Pd e poi l'istruzione, lo spopolamento, le infrastrutture per una mobilità sostenibile, transizione energetica, inclusione e coesione, riforme istituzionali, agricoltura, sanità, urbanistica, turismo, lavoro e imprese.

Sul futuro del partito gli unici punti di distanza. Per Comandini "le correnti non sono un male se sono finalizzate al benessere di pochi, ma si devono difendere l'appartenenza ai valori e tradizioni". Per Meloni "c'è una visione diversa del partito, ma non si devono fare le candidature contro qualcuno".

Per Meloni dal 27 febbraio ci sarà "necessariamente un nuovo Pd", ma che sia urgente "aprire porte e finestre per far entrare un po' di vento democratico e ritrovare appeal con l'elettorato". Fa mea cupa anche Comandini: "abbiamo costruito un muro tra la politica e gli elettori".

Comune la visione sulla maggior parte dei temi dei due antagonisti e comuni le posizioni contro il governo nazionale e la Giunta regionale. Sull'autonomia differenziata, non nell'elenco dei temi individuati, Meloni ha parlato di "baratto tra autonomia differenziata e insularità".

"Questo è un momento cruciale per le sorti dell'Italia e per la Sardegna, bisogna stare attenti e vigilare affinché venga rispettato il principio dell'insularità che anche se inserito nella Costituzione non è richiamato nel disegno di legge di Calderoli".

Per Comandini "il modo per garantire l'attuazione del principio è che il Pd vinca. Altrimenti la riforma porterà cittadini di serie A e di serie . "Il primo passo deve essere una mobilitazione generale in Sardegna perché quella proposta non si traduca in atti concreti".

