Pd alle Primarie con la sfida Comandini-Meloni - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 25 FEB - Circoli, aule consiliari nei Comuni, sedi di associazioni e gazebo: sono circa 250 in tutta la Sardegna i seggi dove domani il popolo del Partito democratico e i simpatizzanti potranno votare, dalle 8 alle 20, per scegliere il prossimo segretario regionale e i componenti dell'assemblea. Il quartier generale per seguire le operazioni delle Primarie sarà a Cagliari, nella storica sede di via Emilia e i risultati sono attesi a tarda sera. Possono votare tutti i cittadini residenti in Sardegna, non necessariamente iscritti al Pd, dietro contributo di due euro per le spese, la lista dei seggi è disponibile sul sito delle Primarie Pd. Vincerà la lista che otterrà più componenti nell'assemblea regionale.

A sfidarsi, in quello che secondo molti pronostici sarà un testa a testa, sono Giuseppe Meloni, con la lista 'Insieme cambiamo il futuro', e Piero Comandini con 'Noi uniti per Piero Comandini segretario', entrambi hanno scelto di sostenere Stefano Bonaccini, e non Elly Schlein, per la segreteria nazionale.

Gallurese uno, cagliaritano il secondo, entrambi consiglieri regionali, i due hanno tentato di far convergere le diverse anime del partito. Comandini, espressione della corrente Sardegna Futura, che fa capo tra gli altri all'ex parlamentare sassarese Gavino Manca, è riuscito a portare dalla sua parte l'ala più a sinistra del partito che inizialmente aveva candidato la sassarese Francesca Fantato, ma poi aveva appoggiato Comandini con la rinuncia alla corsa.

Dall'altra parte Giuseppe Meloni è stato indicato dai Riformisti di Antonello Cabras, che in questa occasione non hanno avuto lo storico appoggio dell'area popolare guidata da Paolo Fadda che preferiva il nome del giovane Federico Porcu e si è sfilata dalla corsa. Se sarà un testa a testa proprio i Popolari potrebbero essere l'ago della bilancia, la scelta di schieramento potrebbe far ricadere il peso su uno o l'altro anche se la caratteristica di primarie aperte potrà portare ai gazebo simpatizzanti estranei alle logiche delle correnti.

In tutta la Regione Meloni, ex sindaco di Porto San Paolo, ha anche l'appoggio del capogruppo in Consiglio regionale Gianfranco Ganau e del deputato Silvio Lai a Sassari o dell'ex consigliere oristanese Antonio Solinas e nel nuorese di Roberto Deriu. Per Comandini in campo il senatore Marco Meloni a Quartu e dell'ex consigliere regionale gallurese Pierluigi Caria.

