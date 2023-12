Pavoletti, l'uomo dell'ultimo minuto che fa tremare gli avversari

È diventata quasi un’abitudine quella di far attendere i tifosi ad esultare: anche l’ultima partita di due giorni fa, disputata in casa, ha fatto battere forte il cuore a chi ha sfidato il freddo pur di assistere al match dei padroni di casa e il Sassuolo. Ieri, nella pagina ufficiale del Cagliari Calcio, è comparso Leonardo Pavoletti che irrompe nella scena all’ultimo minuto: “paragonato” a Jack Torrance del celebre romanzo di Stephen King “Shining” e magistralmente interpretato da Jack Nicholson, ha fatto sorridere migliaia di persone: una immagine diventata, in poche ore, virale e che riassume benissimo la fama che, oramai, si è cucito addosso “Pavo”, ossia quella di essere l’incubo dell’ultimo minuto. “Altro numero che si aggiunge al 90, 98” ha scritto il club sportivo.