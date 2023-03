Pauroso schianto frontale tra una Smart e un’autocisterna ad Alghero, nella zona industriale di San Marco, in via della Tecnologia. Ad avere la peggio è stata una ventiseienne al volante dell’auto: i vigili del fuoco, intervenuti dopo pochi minuti, hanno dovuto faticare non poco per estrarla dalle lamiere. Una volta tirata fuori dalla Smart è stata consegnata subito ai soccorritori del 118. Fratturata, e in gravi condizioni, è stata trasportata a sirene spiegate, in codice rosso, all’ospedale.