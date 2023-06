Pauroso schianto tra i tornanti della Statale 133, feriti padre e figlio minorenne

Intorno alle 2 di notte i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla Ss 133 bis, nei tornanti della frazione di La Capannaccia nel comune di Palau, per un incidente stradale. Per cause da accertare due autovetture si sono scontrate. Quattro le persone coinvolte, due delle quali (un minore ed il padre) sono state trasportate in ospedale ad Olbia da altrettante ambulanze del 118 per accertamenti. La squadra ha messo in sicurezza i veicoli e bonificato l’area.

Sul posto anche i carabinieri di Olbia.