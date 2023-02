Pauroso schianto tra due auto a Carbonia, un 38enne muore incastrato tra le lamiere

Terribile schianto sulla Provinciale 2, a Carbonia, non distante da Villamassargia. Due automobili, una Lancia e un Doblò, si sono scontrati, in un tratto di strada non molto illuminato. Un trentottenne di Domusnovas, a bordo dell’utilitaria, ha perso la vita. Uno scontro frontale, avvenuto al centro della carreggiata. Alla guida del Doblò una ragazza di trentadue anni, di Iglesias, che è stata trasportata in codice rosso, a sirene spiegate, al Brotzu.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere il corpo del trentottenne, più il 118 e i carabinieri della compagnia di Carbonia. I rilievi e gli accertamenti sulla modalità del terribile incidente mortale sono ancora in corso e andranno avanti per tutta la notte.