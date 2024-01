Gravissimo incidente sulla Statale 130 al chilometro trentasei, all’altezza di Siliqua. Un’automobile è andata a sbattere violentemente contro il guardrail: le tre persone a bordo sono state estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco. Un sessantenne, gravissimo, è stato intubato e trasportato con l’elisoccorso, in codice rosso, al Brotzu. Feriti in modo grave, ma non in pericolo di vita, gli altri due passeggeri. Il traffico, naturalmente, è andato in tilt: sul posto sono intervenute anche le pattuglie della polizia stradale.