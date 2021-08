Pauroso schianto sulla Ss 125, tre auto distrutte: due feriti portati all’ospedale

Scontro frontale al chilometro 206,6 della Ss 125, vicino al bivio per la località “Agrustos”, a Budoni. Tre auto sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale. A avere la peggio sono stati gli occupanti di una Nissan Juke e di una Ford Ka i cui passeggeri sono stati trasportati agli Ospedali di Olbia e Nuoro per ulteriori accertamenti. Pressoché illeso il guidatore di una Fiat Punto, la terza auto coinvolta. Sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Siniscola che ha provveduto ad assistere alle persone coinvolte e a mettere in sicurezza le auto interessate dal sinistro.

Presenti la polizia Stradale e i Carabinieri di Siniscola, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Unitamente è intervenuto anche il 118.