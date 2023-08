Pauroso schianto sulla Ss 125, è morto il bimbo di tre mesi catapultato fuori dall'auto

È morto il bimbo, di appena tre mesi, sbalzato violentemente fuori dall’auto che si è ribaltata sulla Ss 125, nella zona di Arzachena. Troppo gravi le ferite riportate, il piccolo era già intubato a bordo dell’elicottero del 118 ed è morto all’arrivo all’ospedale di Olbia. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Quando sono arrivati, i vigili del fuoco avevano trovato il suo corpicino a diversi metri di distanza dall’auto. L’ipotesi principale è che il seggiolino non fosse fissato bene, ma per averne piena certezza bisognerà attendere la conclusione delle indagini.

Sul posto, infatti, sono intervenuti i carabinieri e, presto, gireranno un rapporto dettagliato al magistrato di turno. Fuori pericolo la sorella più grande e i genitori, tutti di origine senegalese.