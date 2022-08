Pauroso schianto frontale sulla Ss 130, due donne e un uomo finiscono all’ospedale

Pauroso schianto tra due auto, una Renault Clio e una Hyundai, sulla Ss 130, all’altezza di Elmas. L’impatto è stato molto violento. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118: soccorse due donne, una trentenne e una settantenne, e un anziano. La giovane è stata portata al Policlinico di Monserrato in codice giallo ma le sue condizioni non sono preoccupanti. Codice giallo anche per la coppia di anziani. Sul posto è intervenuta anche la polizia. Pesanti i disagi per gli altri automobilisti.