Pauroso incidente a Quartu, centauro si schianta contro un’aiuola in cemento in via dell’Autonomia Regionale

Pauroso incidente in via dell’Autonomia Regionale a Quartu. Un centauro quarantenne, nell’affrontare la rotonda all’intersezione con via San Martino, ha centrato in pieno l’aiuola triangolare piazzata accanto alla nuova rotatoria, circondata da una rete arancione. Lo schianto è avvenuto in un tratto di strada non ancora illuminata, dove gli operai stanno terminando di realizzare le opere. Il centauro è caduto ed ha sbattuto violentemente contro l’asfalto, perdendo conoscenza. Per fortuna aveva il casco e ha rimediato, comunque, numerose ferite. Sul posto è intervenuta la polizia Locale e un’ambulanza del 118: l’uomo è stato portato in codice rosso al Brotzu, gli agenti invece sono andati avanti con le verifiche del caso per ricostruire le esatte cause dello schianto: il motocilista, così è emerso, ha fatto tutto da solo. Ai bordi della strada tanti residenti, alcuni hanno puntato il dito proprio sulla mancata illuminazione e segnaletica in quel tratto, interessato da tanti mesi dai lavori di riqualificazione e di messa in sicurezza.