Paura sulla Ss 131, un’auto in fiamme nello svincolo per Elmas

Paura sulla strada statale 131, all’altezza dello svincolo per Elmas e Sestu. Una Citroen rossa ha preso fuoco nella parte anteriore, e le fiamme sono già molto estese. A lanciare l’allarme al 115 numerosi automobilisti: in azione i Vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari. Al momento non si registrano feriti.