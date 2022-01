Dalle 18:45 due squadre dei Vigili del Fuoco di Tortolì stanno intervenendo sulla SS 125, presso il distributore carburanti Fiamma 2000 in territorio Comunale di Girasole a seguito di un incendio che sta interessando un serbatoio di GPL per autotrazione. Le operazioni di spegnimento sono tese a controllare le fiamme che fuoriescono dal serbatoio interrato al fine di contenere l’irraggiamento termico che espone il contenitore. Dal Comando di Nuoro è stata inviata una ulteriore squadra a dare manforte ai colleghi del posto. Dalle prime informazioni reperite sdagli uomini del 115, sembrerebbe che fossero in atto alcuni lavori di manutenzione proprio sul serbatoio e che per cause da accertare una fuoriuscita di gas si sia incendiata coinvolgendo tutto l’impianto di stoccaggio di GPL. Le operazioni di contenimento e controllo sono costantemente coordinate dal Funzionario di servizio e direttamente dal Comandante Ing. Giordano

