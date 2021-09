Paura sulla Ss 125, camion con mille litri di benzina in fiamme: rogo domato dopo 3 ore

Paura sulla Ss 125 per un camion in fiamme che stava trasportando un potente gruppo elettrogeno e mille litri di benzina. Il rogo è scoppiato al chilometro 136 della Statale, non distante da Bari Sardo. L’autista si è subito fermato e ha lanciato l’allarme. Sul posto sono state rapidamente inviate due squadre dei Vigili del Fuoco dalle sedi di Tortolì e Lanusei con quattro automezzi a seguito. Il mezzo trasportava un potente gruppo elettrogeno, con mille litri di carburante nel serbatoio. Il rapido intervento dei vigili è valso a scongiurare il coinvolgimento del carico trasportato dall’autocarro con gravi conseguenze derivanti dalla presenza del carburante nel serbatoio.

La circolazione stradale è stata interrotta e deviata sulla litoranea per circa tre ore, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Sul posto oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenuti i carabinieri di Tortolì e l’Anas.