Paura per una possibile ripartenza della faida a Noragugume, dopo l’omicidio di ieri sera

Oristano

Il procuratore della repubblica di Oristano Basso prudente: non si escludono altri moventi

Manifesta prudenza il procuratore della repubblica di Oristano Ezio Domenico Basso sulla possibilità che possa essere ripresa la faida di Noragugume, all’indomani del nuovo omicidio che ha riportato la paura nel piccolo paese del Marghine con poco meno di 300 abitanti.

Ieri sera nelle campagne è stato ritrovato morto Gigi Cherchi, allevatore di 67 anni, fratello di Giuseppe e Salvatore, ammazzati nel 1998, all’inizio di una scia di sangue durata fino al 2000, con ben sette omicidi.

“E’ scontato e per certi versi banale che a una ventina d’anni dagli omicidi della faida che ha insanguinato Noragugume possa dirsi che la faida è ripresa, ma è anche fuorviante dirlo”, ha dichiarato il procuratore della repubblica Ezio Domenico Basso. “A meno di 24 ore dall’omicidio non lo possiamo escludere, però non possiamo escludere nemmeno che dietro questo grave atto possa esserci un motivo di carattere economico. La faida è un elemento, ma non l’unico, al momento, in questa indagine”.

Confermato il ritrovamento a poca distanza dal teatro dell’omicidio di un fucile. “Al momento è sotto esame”, afferma ancora il procuratore Basso. “Ma non abbiamo ancora alcun riscontro per dire che possa essere stato utilizzato per compiere l’omicidio”.

A quanto si è appreso nella notte i carabinieri della Compagnia di Ottana hanno compiuto alcuni controlli a Noragugume. Nulla, però, è trapelato in merito.