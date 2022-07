“Ciò che preoccupa è che nel tratto tra Solarussa e Tramatza – a quanto mi hanno riferito – è già la terza volta che si registrano incendi”, ha commentato in serata il sindaco di Solarussa Mario Tendas. “Non ho certezze ma credo che il tutto non possa essere ascritto ad una mera e semplice casualità”.

Momenti di paura questa sera per un incendio divampato nelle campagne tra Solarussa e Tramatza che si è avvicinato pericolosamente ad alcune abitazioni. A quanto riferito dal Corpo forestale le fiamme sono partite in agro del Comune di Solarussa, nella località “Conca su mortu”. Sul posto sono stati fatti intervenire mezzi aerei e squadre a terra.

Foto Valentina Abis

Fonte: Link Oristano

