Paura per un incendio in un’abitazione: messa in salvo un’anziana donna

Cabras

Intervento dei vigili del fuoco

Paura a Cabras per un incendio che si è sviluppato dopo le 21 in un’abitazione in via Macchiavelli, occupata da un’anziana donna con problemi di deambulazione e dai suoi due figli, anche loro in una situazione di disagio. I vigili del fuoco di Oristano hanno subito raggiunto l’immobile, poco distante dall’asilo e dalla Cantina Contini.

Gli uomini del 115 hanno prelevato l’anziana donna da casa e l’hanno affidata alle cure dei soccorritori del servizio Areus, giunti con un’ambulanza. I vigili hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’abitazione.

Uno dei figli della donna è stato sentito in caserma dai carabinieri per accertare l’origine dell’incendio: secondo indiscrezioni sarebbe stato appiccato il fuoco per bruciare alcuni rifiuti e le fiamme si sarebbero estese.

Venerdì, 14 luglio 2023