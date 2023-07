Paura per un incendio in un’abitazione: fiamme nello scantinato

Cabras

Intervento dei vigili del fuoco

Paura a Cabras per un incendio che si è sviluppato dopo le 21 nel seminterrato di un’abitazione in via Macchiavelli, poco distante dall’asilo e dalla Cantina Contini. I proprietari, dopo essersi accorti del fuoco, sono usciti dalla casa ed hanno fatto scattare i soccorsi. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Oristano.

Gli uomini del 115 hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’abitazione. Non ci sono feriti, anche se per sicurezza è stata inviata sul posto una ambulanza, vista la presenza nell’abitazione di una persona anziana con problemi di mobilità.

Pare che il rogo sia stato innescato da un corto circuito.

I danni sarebbero ingenti.

-segue-

Venerdì, 14 luglio 2023