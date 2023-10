Paura per due italo-israeliani dispersi, Tajani: "Speriamo non siano prigionieri a Gaza"

Ci sono due italiani, marito e moglie, fra i dispersi a Gaza. A darne notizia è il ministro degli Esteri Antonio Tajani. La Farnesina e l’Unità di crisi sono impegnati nella ricerca di due cittadini con doppia cittadinanza italo-israeliana lungo la Striscia di Gaza. Si chiamano Lilach Clea Havron ed Eviatar Moshe Kisnis. “Erano nel kibbutz di Be’eri, non sono rintracciabili e non rispondono all’appello”, spiega il ministro degli Esteri Antonio Tajani, “ci auguriamo che non siamo prigionieri nella striscia di Gaza, non abbiamo notizie in questo senso e nell’altro”. Intanto, come riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net, è in corso una vera e propria “escalation nella guerra sulla Striscia di Gaza. Mentre piovono ancora razzi su Israele, il governo di Netanyahu ha lanciato l’assedio all’enclave palestinese con lo stop di luce, cibo e benzina. Aerei di Tel Aviv hanno bombardato il mercato ortofrutticolo di Jabalya, nel nord della Striscia, in quel momento molto affollato, causando oltre 50 morti. “Uccideremo un ostaggio per ogni attacco a civili”, minaccia Hamas.