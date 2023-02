Paura per Cospito, trasferito in ospedale: Nordio, la salute di ogni detenuto è priorità assoluta

Alfredo Cospito, in sciopero della fame da quasi due mesi per protesta contro la detenzione in 41 bis, regime di massima sicurezza, è stato trasferito dal carcere di Opera all’ospedale San Paolo di Milano. Il trasferimento di Cospito, fino a due settimane fa detenuto a Sassari, è avvenuto su indicazione dei sanitari. Lo rende noto il Ministero della Giustizia in una nota. Dalle 18.39, Cospito si trova in una delle camere riservate ai detenuti in regime di 41bis. “La salute di ogni detenuto costituisce priorità assoluta”, assicura il dicastero.

Questa mattina il medico di fiducia del detenuto in sciopero della fame da più di 115 giorni lo aveva visitato in cella riscontrando un’estrema gravità di denutrizione: l’anarchico pesa ormai solo 71 chili. Secondo quanto si apprende, la situazione clinica sarebbe seria e, anche se i parametri vitali tengono, nel suo stato di salute ci vuole poco perché la situazione precipiti. A preoccupare sono i dati su potassio e sodio che si starebbero abbassando, aumentando i rischi di edemi cerebrali e aritmia.

Intanto, durante i cortei organizzati dagli anarchici a Milano 6 agenti sono rimasti feriti.