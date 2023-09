Paura nella notte: fiamme nell’appartamento mentre i proprietari dormono

Cronaca I vigili del fuoco hanno evitato che il fuoco si estendesse alle altre stanze

I vigili del fuoco al lavoro con l'autoscala

Flumini di Quartu

Momenti di paura durante la notte per un incendio che si è sviluppato in un appartamento a Flumini di Quartu. Le fiamme sono divampate al primo piano, nella zona notte, dove i proprietari della casa dormivano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Cagliari con 4 automezzi e 12 uomini, insieme al personale del 118.

Il tempestivo intervento ha permesso di spegnere le fiamme prima che si propagassero al resto dell’abitazione.

L’equipe medica del 118 ha prestato soccorso ai proprietari, che stanno bene.

Sul posto anche gli agenti del commissarato di Quartu.

Sono in corso gli accertamenti per individuare le cause dell’incendio. La zona notte dell’appartamento è inagibile.

Sabato, 30 settembre 2023

