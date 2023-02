Paura nella notte: fiamme in un appartamento, evacuata una famiglia

Portoscuso

La causa probabilmente un cortocircuito

Grande paura a Portoscuso ieri notte per un incendio al piano terra di un’abitazione. Un’intera famiglia è stata evacuata, ma per fortuna nessuna persona ha sofferto per fiamme e fumo.

Dai primi accertamenti effettuati dai vigili del fuoco, la causa potrebbe essere stata un cortocircuito nell’impianto elettrico.

Le squadre di pronto intervento sono intervenute intorno alle 2.30, con il supporto di un’autobotte. Il lavoro è finito solo dopo le 7 di questa mattina.

L’abitazione si trova nel largo Gramsci. Durante le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno localizzato e portato al sicuro alcune bombole di gas.