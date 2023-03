Paura nella notte a Decimomannu, furgoni distrutti da un incendio

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari alle 00:30 circa a Decimomannu, nei pressi di un’area accanto alla strada Statale 130. Un incendio che ha coinvolto dei furgoni in sosta all’esterno un’area perimetrale di un’attività commerciale che tratta la distribuzione automatica di snack e bevande.

Sul posto è stata inviata una squadra di pronto intervento della sede centrale supportata da un’autobotte, per un totale di due automezzi e sette operatori.

I Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme, messo in sicurezza l’area, evitando il coinvolgimento di altri veicoli in sosta e della struttura adiacente. In fase di accertamento le cause, da parte del Vigili del Fuoco