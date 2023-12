Paura in una palazzina invasa dal fuoco, 32 evacuati e cinque intossicati a Sassari -VIDEO

Cinque persone intossicate, tra loro anche due ventenni, e trentadue evacuati dalla palazzina a fuoco in via Addis a Sassari. Le fiamme sono partite, probabilmente, da un quadro elettrico, contatori piazzati nell’androne subito dopo il portone di ingresso del palazzo di cinque piani. L’edificio non ha subìto grossi danni. Sul posto sono intervenute sedici unità dei vigili del fuoco e sette mezzi, tra i quali un’autoscala e due pompe. In azione anche varie ambulanze del 118, per prestare i primi soccorsi a tutti i residenti. I primi ad essere portati in salvo sono stati una coppia di anziani con gravi problemi di deambulazione, subito dopo è toccato agli altri trenta abitanti. Nessuno di loro, fortunatamente, si trova in gravi condizioni.

Il fumo, molto denso, aveva invaso tutte le scale del palazzo, rendendo molto complicata la ricerca di una sicura via di fuga per gli abitanti.