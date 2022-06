Tempio Pausania

Michele Cireddu (UIL-PA): “Emergenza continua, senza direttori e comandanti”

Momenti di tensione ieri nel carcere di Tempio Pausania per un detenuto che ha preso in ostaggio un agente della polizia penitenziaria. Per fortuna la mediazione di un sovrintendente e degli altri agenti ha evitato una possibile tragedia.

L’ennesimo grave episodio in un carcere isolano è stato denunciato da Michele Cireddu, segretario regionale della UIL-PA Polizia penitenziaria. “Un detenuto appartenente al circuito AS3, ieri sera ha sequestrato un agente puntandogli alla gola un coltello rudimentale”, racconta Cireddu. “È stata una fortunata casualità la presenza sul posto in quel momento degli agenti della scorta, dello stesso istituto di Tempio e della Casa circondariale di Sassari, che hanno potuto a dare man forte ai loro colleghi all’interno”.

“Grazie alla tenace mediazione di un sovrintendente, che si trovava in istituto per le traduzioni, si è riusciti a calmare il detenuto, evitando che commettesse un gesto estremo. Le ragioni della protesta pare siano legate ad alcune disfunzioni strutturali nell’istituto”.

Per la UIL-Pa, di fornte a questa situazione di emergenza continua è necessario l’immediato intervento di Carlo Renoldi, nuovo capo Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. “Proprio qualche giorno fa ho incontrato il presidente Renoldi in occasione del congresso della UIL”, dice Cireddu, “e gli ho ricordato i problemi che stiamo attraversando in Sardegna: appena tre direttori per 10 istituti, assenza di comandanti titolari, urgenza di sostituire il provveditore, solo per citare qualche esempio. In sintesi, gli ho spiegato che l’amministrazione penitenziaria in Sardegna è paralizzata ed ha bisogno di interventi immediati”.

“I sindacati avevano chiesto al provveditore da diverso tempo di istituire un gruppo di intervento in ogni istituto, proprio per fronteggiare eventi come quello capitato a Tempio, ma come tante altre proposte avanzate arrivò un diniego a nostro giudizio immotivato”, dice il sindacalista.

“Ribadiamo quindi la richiesta al capo del DAP”, conclude Michele Cireddu, “di prendere in mano la situazione, non solo per istituire gruppi di intervento ma per fornire dotazioni per evitare e fronteggiare le aggressioni, istituendo un protocollo di intervento. Ma è necessario anche l’invio immediato di direttori e comandanti, anche ‘stanandoli’ dai loro uffici dipartimentali. Considerata la grave emergenza sarda, non possiamo aspettare la fine del corso per nuovi direttori”.

Venerdì, 17 giugno 2022