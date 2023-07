Paura al porto di Cagliari: furgone precipita in acqua, conducente salvato dai pescatori

I Vigili del fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti nel molo Sant’Efisio del porto cagliaritano per un furgone che per una probabile manovra sbagliata è caduto in acqua. La chiamata alla Sala Operativa è arrivata intorno alle quattro, inviati sull’intervento gli specialisti del nucleo Nautico e Specialisti Sommozzatori la squadra del Distaccamento Porto ed un autogru VVF dalla sede centrale del Comando di viale Marconi.

All’arrivo sul posto il conducente, uscito in autonomia dal veicolo, è stato aiutato dai pescatori a risalire sulla banchina, le unità VVF hanno recuperato e messo in sicurezza il mezzo evitando il possibile inquinamento delle acque.