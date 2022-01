Paura al patronato di via Bacaredda a Cagliari, 71enne sviene e batte la testa: soccorso e portato al Brotzu

Paura in tarda mattinata negli uffici del patronato dell’Epas, in via Bacaredda a Cagliari. Un anziano di 71 anni, all’improvviso, ha perso conoscenza ed è svenuto, cadendo e battendo la testa. Negli uffici, in quel momento, c’erano una decina di persone: tra i presenti, oltre a un militare e due ragazzi, anche un’infermiera, che si trovava lì per caso. Stando a quanto raccontato alla nostra redazione da una delle persone presenti, anche grazie ad alcune manovre di rianimazione l’uomo ha ripreso i sensi. Tutta la scena è avvenuta davanti agli occhi della figlia dell’anziano. Sul posto, dopo pochi minuti, mentre un gruppo di persone continuava a tenerlo sveglio e vigile, sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno portato l’anziano al Brotzu in codice giallo. È stato subito sottoposto a una serie di accertamenti e, per fortuna, sta bene: sarà dimesso nelle prossime ore.