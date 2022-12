Investe una donna sulla strisce pedonali. Ieri a Villacidro i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per lesioni stradali colpose, un 83enne pensionato del luogo. Mentre l’anziano si trovava alla guida della propria auto in via Parrocchia, sotto una pioggia battente, ha investito una donna 53enne di Villacidro che attraversava la strada. Non è stato possibile accertare se la donna fosse o meno sulle strisce pedonali, che comunque sono vicine al punto dell’impatto. Le scarse condizioni di visibilità hanno sicuramente inciso sulla dinamica dell’incidente.

Immediatamente l’anziano si è prodigato per soccorrere la donna e ha chiamato un’ ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare l’infortunata presso il Pronto soccorso dell’Ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale, dove le è stata assegnata una prognosi di 40 giorni. L’uomo ha atteso l’arrivo dei sanitari e subito dopo si è presentato presso gli uffici della Stazione per segnalare quanto accaduto e riconoscere le proprie responsabilità. I documenti di guida e di circolazione dell’uomo sono risultati essere in regola. Sicuramente la correttezza dimostrata giocherà a favore dell’uomo.

