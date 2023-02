Paura a Villa San Pietro: salvata dal corpo forestale un'anziana caduta in un dirupo

Era caduta in un dirupo e non riusciva a chiedere aiuto. Un’anziana di Villa San Pietro è stata trovata immobile e ricoperta di rovi dagli uomini del corpo forestale, arrivati da Pula dopo la richiesta di soccorso dei familiari che hanno lanciato l’allarme. Insieme agli agenti della polizia locale e ai barracelli di Villa San Pietro, è iniziata la ricerca durata circa un’ora, fino a che l’anziana è stata vista nel fosso, nella località “Is Fossus” agro del comune di Villa San Pietro.

Il personale forestale ha quindi provveduto ad accompagnare l’infortunata presso la propria abitazione, dove l’attendevano i familiari e il personale medico: tanto spavento, ma per fortuna le condizioni dell’anziana sono buone.