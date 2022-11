A Sestu il Comune sbarra la scuola primaria Anna Frank in via della Resistenza. A firmare l’ordinanza di chiusura il vicesindaco Massimiliano Bullitta. In tre classi è stata avvertita una vibrazione del pavimento, simile ad una scossa, e le docenti hanno notato delle crepe sui muri. Nell’istituto sono piombati i tecnici comunali che hanno eseguito una prima verifica: nessuna lesione evidente ma, nel dubbio, tutti a casa sino a nuovo ordine. Cioè sino a quando non sarà garantita la totale sicurezza del caseggiato che ospita, ogni giorno, centinaia di giovani alunni oltre al personale scolastico e ai professori.

