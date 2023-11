Paura a Sestu, il forte vento butta giù un palo: ora rischia di crollare sulla strada

La segnalazione giunge dalla consigliera Valentina Collu: “Tra via Piave e via Lazio c’è questo palo pericolante tenuto ora solo dai cavi del telefono. Massima attenzione per chi passa in zona”. La segnalazione è già stata inoltrata ai vigili del fuoco, “aspetto il loro intervento”. Le forti raffiche di vento, ampiamente preannunciate dalla Protezione civile che ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse, non si sono fatte attendere: i venti saranno molto forti anche al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Nordovest per tutta la giornata.