Paura a Selargius, topi d’appartamento scatenati nella notte: “Chiudete sempre con le mandate”

A Selargius è ancora allarme sicurezza. Dopo alcuni blitz tentato dai malviventi ad agosto, con tentativi di scasso di automobili e portoni di villette nelle zone di San Lussorio e San Nicolò, stavolta è toccato ad un’altra zona del paese. In via Campi Elisi, per la precisione. A denunciare il fatto nel gruppo pubblico Facebook di Selargius è Raimondo Piras: “Ci risiamo. Fate molta attenzione, nuovo tentativo dei ladri di forzare la serratura dell’appartamento”, scrive, postando due foto dove si vedono i segni lasciati, proprio vicino alla serratura principale, dai delinquenti. “Chiudete sempre con le mandate”, aggiunge l’uomo.

Non è la prima e rischia di non essere l’unica segnalazione di tentativi di furto compiuti nella notte in più parti del paese.