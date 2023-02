Paura a Selargius per un incendio, un uomo ricoverato con diverse ustioni

Incendio in un appartamento ieri pomeriggio a Selargius.

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Nievo, al civico 29, per spegnere le fiamme che hanno invaso un appartamento al terzo piano, probabilmente in seguito ad una fuga di gas.

Un uomo, il proprietario dell’appartamento, ha subito diverse ustioni ed è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari.

La deflagrazione ha causato uno spostamento d’aria che ha divelto gli infissi in vetro e alluminio presenti sul balcone vicino alla camera da letto. Gli infissi e alcuni mobili sono poi precipitati nel cortile interno.